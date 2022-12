E-Autohersteller Tesla will Autoabsatz mit Rabatten ankurbeln

Der US-Elektroautobauer Tesla will in den USA und Kanada mit Rabatten gegen die nachlassende Kauflust ansteuern. Für die Tesla Modelle 3 und Y, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, sollen in den USA Preisnachlässe über 7500 Dollar gegeben werden und in Kanada über 5000 Dollar, wie Tesla am Donnerstag mitteilte. Zudem werde das Aufladen der Elektroautos über 10.000 Meilen kostenlos angeboten. Investoren haben bereits ihre Besorgnis geäußert, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos nachlässt. Der Konzern hatte im Oktober eingeräumt, sein Absatzziel in diesem Jahr zu verfehlen, spielte aber Bedenken hinsichtlich der Nachfrage herunter. Auch in China gewährt Tesla Rabatte.



