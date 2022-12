Twitter, Tesla, SpaceX Elon Musks Thron wackelt – nicht nur bei Twitter

Denn in den nächsten Wochen soll SpaceX ehrgeizigstes Vorhaben, das Raketensystem Starship, in den Orbit fliegen. Es ist nicht nur die bislang größte Rakete, die ins All abheben soll. Das System ist wiederverwendbar, was künftige Starts wesentlich kostengünstiger macht. Das sind die bisherigen SpaceX Flugkörper Falcon 9 und Falcon Heavy zwar auch, zumindest teilweise. Aber das Starship hat mit über 100 Tonnen eine weit höhere Nutzlast und soll ihre beiden Vorgänger ersetzen.