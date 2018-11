Elektroauto-Bestseller Tesla Model 3 ist das meistverkaufte E-Auto

Die Batterie

Vor allem über den Akku können sich die Autobauer abheben. Der entscheidet über Lebensdauer, Leistung und Reichweite. Daher haben sich Ingenieur Markus Wiederstein und sein Team von der Managementberatung PolarixPartner den Akku bei Tesla genau angesehen. Sie zerlegten ihn in fast 5000 Teile und ließen einzelne Batteriezellen in einem materialwissenschaftlichen Labor untersuchen. Dort wurden die Lithium-Ionen-Zellen unter ein Rasterelektronenmikroskop gelegt und in den Computertomografen geschoben. Der Akku bot 75 Kilowattstunden Strom, sodass er den Wagen in Tests 500 Kilometer weit bringt. Er besteht aus 4416 Lithium- Ionen-Zellen. Die Zellen des Model 3 sind etwas größer als die im Model S und X, in denen bis zu 8100 runde Zellen verbaut sind. Anders als fast alle anderen Autobauer verwendet Tesla Standard-Rundzellen von Panasonic, wie sie auch in Laptops stecken. „So hat Tesla aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Wiederstein. BMW, VW, Nissan, GM und Renault hielten die kleinen Standardakkus für zu schwach und verlangten von den Herstellern größere, stärkere Zellen. Tesla aber verband einfach so viele Rundzellen, bis die Leistung für einen Pkw ausreichte. Zum Vergleich: Statt 4416 wie im Tesla Model 3 sind in einem Renault Zoé oder Nissan Leaf nur knapp 200 größere, flache Lithium-Ionen-Zellen verbaut. Vorteil für Tesla: Die Herstellung der Rundzellen ist weltweit erprobt, während Hersteller wie LG und Samsung für die Spezialzellen für andere Autobauer extra Produktionsstraßen errichten und auf Effizienz trimmen müssen. Einige der Metalle für Lithium-Ionen-Akkus sind knapp, vor allem Kobalt. „Tesla hat es geschafft, Kobalt stark zu reduzieren“, sagt Wiederstein. Nur 2,8 Prozent des Kathoden-Materials in der Zelle des Model 3 sind Kobalt. Selbst die modernsten Zellen der Konkurrenz enthalten mehr als doppelt so viel.

Bild: Illustration: Niko Wilkesmann