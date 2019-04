Elektroautos Tesla schlittert ins Minus – doch die Anleger bleiben ruhig

Der Tesla-CEO und sein neuer Finanzchef, dem bei Amtsantritt sein für so ein prominentes Unternehmen sein relativ jugendliches Alter von 33 Jahren und Unerfahrenheit vorgeworfen worden waren, spielten sich die Bälle gut zu. Sie gaben sich alle Mühe, Optimismus zu verbreiten und den Rückschlag im ersten Quartal plausibel zu erklären. „Es war das größte logistische Problem, das ich jemals gesehen habe und ich habe schon ein paar Herausforderungen hinter mir“, sagte Musk. Demnach hatte Tesla in den ersten Wochen des neuen Jahres zunächst in seiner Fabrik in Fremont ausschließlich Model 3 für den Export gefertigt, um dann in den verbliebenen Wochen für den nordamerikanischen Markt zu produzieren. Das führte dazu, dass US-Kunden länger warten mussten. Und parallel im Ausland eine ganze Woge von Tesla Model 3 gleichzeitig eintraf, aber nicht genügend Mitarbeiter vorhanden waren, um die Autos auszuliefern. Im laufenden Quartal wurde diese „Wellen“-Fertigungsstrategie aufgegeben, die Model 3 Produktion für den amerikanischen Kontinent und das Ausland wird nun besser ausbalanciert. Derzeit zieht Tesla eine weitere Fabrik in Shanghai hoch, die noch dieses Jahres in Betrieb gehen soll. Tesla erwartet dabei wesentlich geringere Fertigungskosten als im Stammwerk. Geplant ist zudem eine weitere Fabrik in Europa. Voraussichtlich in Deutschland, wie Musk vor der Präsentation der Quartalszahlen via Twitter gestreut hatte.