Elektromobilität Das E-Auto laden in acht Minuten

Aber auch bei den herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus verblüffen Autobauer neuerdings mit kurzen Ladezeiten. So gelang Porsche mit dem E-Sportwagen Taycan schon im vergangenen Jahr eine echte Überraschung. Mit nur gut 20 Minuten Ladedauer stellte Porsche das Tesla Model S mit seinen gut 30 Minuten klar in den Schatten. Dass man aber nicht 80.000 Euro oder mehr ausgeben muss, um schnell laden zu können, bewies unlängst der südkoreanische Hersteller Hyundai mit dem Modell Ioniq 5. An 800-Volt-Ladestationen, die es etwa an den deutschen Autobahnen gibt, soll der Ioniq 5 in nur 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden. Selbst ein Kurzstopp von fünf Minuten bringt den Besitzer wieder 100 Kilometer weiter. Auch die vollelektrische Mercedes S-Klasse, der EQS, kann sich mit 266 Kilometern Reichweite in 20 Minuten Ladezeit durchaus sehen lassen. In einem Schnelllade-Ranking der Unternehmensberatung P3 siegt Mercedes damit klar vor Tesla, dem VW ID.3 und dem Porsche Taycan.

Die deutschen Autobauer müssen sich beim Schnellladen bislang nicht verstecken. Aber der Technologiesprung, der aus dem Laden einen Tankstopp macht, kommt womöglich von den technisch führenden Batterieprofis aus China.