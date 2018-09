Elon Musk US-Justizministerium ermittelt gegen Tesla

Die Überlegungen von Tesla-Gründer Elon Musk zum Börsenrückzug des Autobauers werden einem Medienbericht zufolge nun auch vom US-Justizministerium untersucht. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eröffnet, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Stellungnahmen des E-Auto-Bauers und des Ministeriums lagen zunächst nicht vor. Die Tesla-Aktie verlor an der Wall Street im Verlauf fast fünf Prozent. Musk hatte am 7. August auf Twitter erklärt, das Unternehmen für 72 Milliarden Dollar von der Börse nehmen zu wollen. Später ruderte er zurück. Mit dem Fall beschäftigt sich bereits die US-Börsenaufsicht SEC.