Energiewende „Wir brauchen einen Wirtschaftsminister, der Wasserstoff pusht“

Wie wollen Sie das ändern?

Wir brauchen eine konzertierte Aktion, um die Windkraft in Deutschland voran zu bringen. Genehmigungsverfahren müssen, ähnlich wie beim Stromnetzausbau, vereinfacht und beschleunigt werden, gegebenenfalls müssen auch naturschutzrechtliche Belange zurückstehen und wir müssen durch frühe Einbindung der Anwohner und finanzielle Beteiligung der Kommunen die Akzeptanz vor Ort erhöhen. Gemeinsam mit Fraktionskollegen habe ich die Bundeskanzlerin aufgefordert, im Kanzleramt einen Windkraftgipfel durchzuführen. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss endlich schneller gehen. Den Strom, den wir so gewinnen, können wir in Wasserstoff umwandeln und für industrielle Prozesse, etwa in der chemischen Industrie, für die Stahlerzeugung oder den Verkehrssektor nutzen. Da sind die CDU/CSU-Abgeordneten aber gelinde gesagt noch sehr zurückhaltend. Das muss sich ändern.