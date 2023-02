„Engpass an Komponenten“ Mercedes verkündet einen Milliardengewinn – und beantragt Kurzarbeit

Dann beginnt die Sprecherin vorzurechnen: Das Kurzarbeitergeld werde aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert. Mercedes und seine Beschäftigten hätten in den letzten zehn Jahren einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag eingezahlt, bezogen hätten die Beschäftigten in Kurzarbeit dagegen im vergangenen Jahr nur einen zweistelligen Millionenbetrag. Außerdem habe Mercedes-Benz „in den letzten Jahren in erheblichem Umfang Steuern gezahlt“. 2021 seien es allein Ertragssteuern in der Höhe von 3,3 Milliarden Euro gewesen, „ein Großteil in Deutschland“. Und nicht zuletzt: Die Bundesagentur für Arbeit rechne für 2023 ohnehin mit Überschüssen im Haushalt. Frei übersetzt: Das Geld ist doch da, warum sollten wir es dann nicht beziehen?