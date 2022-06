Ermittlungen ausgeweitet Continental droht nun auch Bußgeld wegen Verfahren in Frankfurt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen gegen Verantwortliche bei Continental. Es geht um die Lieferung von Motorsteuerungsgeräten an den damaligen PSA-Konzern (heute: Stellantis). Continental lieferte an PSA; PSA wiederum lieferte Motoren an den im Jahr 2020 bei den Frankfurter Ermittlern unter Dieselbetrugsverdacht geratenen Rivalen Mitsubishi. Darunter zwischen 2015 und 2018 1,6-Liter-Euro-6-Dieselmotoren. Mitsubishi musste für diese Motoren bereits 25 Millionen Euro Buße zahlen – es ging um die fahrlässige Luftverunreinigung, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft einmal mitteilte.