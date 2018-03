Auch die Zeiten, in denen kein Platz für ein Elektroauto in der VW-Garage war, sind vorbei. Der e-Golf wird in Dresden künftig in zwei Schichten gefertigt, in Zwickau wird die Fabrik zu einem reinen Elektro-Werk umgebaut. Bis Ende 2022 sollen in weltweit 16 VW-Werken E-Autos gebaut werden. Das hätte es unter Winterkorn wohl nicht gegeben. Wozu Milliarden in eine ungewisse Elektro-Zukunft stecken, wenn man doch die europäischen CO2-Ziele auch mit einem Diesel erreichen kann? Gerade in China investiert Volkswagen kräftig in Zukunftstechnologien, die Volksrepublik schwingt sich zum Leitmarkt auf und VW will den Trend nicht verpassen. Wovon auch Europa profitieren kann, versteht sich.