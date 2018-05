Importzölle: Trump will Daimler vom US-Markt aussperren

Trumps Groll gegen die deutschen Autobauer – und speziell gegen Mercedes-Modelle in New York – ist nicht neu. Im Januar 2017, also noch vor seiner Amtseinführung, hatte er in einem Interview gesagt: „Wenn man durch die Fifth Avenue geht, hat jeder einen Mercedes-Benz vor seinem Haus stehen.“ Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. „Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße“, so der Immobilienmilliardär. Er sei zwar für Freihandel, aber nicht um jeden Preis: „Ich liebe den Freihandel, aber es muss ein kluger Handel sein, damit ich ihn fair nenne.“