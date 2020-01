Infizierter Mitarbeiter Coronavirus-Fall beim Autozulieferer Webasto

Webasto ist ein großer Zulieferer für die Autoindustrie mit 13.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2018. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind Panorama-, Schiebe- und Cabrio-Dächer sowie Standheizungen, Heizsysteme für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Klimasysteme. Weltweit hat das Unternehmen aus dem oberbayerischen Stockdorf mehr als 50 Standorte.



In Deutschland gibt es laut Unternehmenswebsite noch weitere Standorte in den bayerischen Orten Gilching, Utting, Schierling, Hengersberg, Regensburg und Nürnberg sowie in Wörth (Rheinland-Pfalz) und Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. In China sind es zwölf Standorte. Das größte Werk Webastos steht ausgerechnet in Wuhan – der chinesischen Millionenmetropole, in der die neuartige Lungenkrankheit zuerst ausgebrochen war.