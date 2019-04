Über die Pläne, die Produktion des Astra teilweise zurückzuholen, hatten zunächst die Regionalzeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main berichtet. Opel kommentiert das nicht – genauso wenig wie die kolportierten Pläne, nach denen statt 60 künftig nur noch 40 Autos pro Stunde in Rüsselsheim produziert werden könnten.



Entsprechend hin- und hergerissen sind die derzeit noch etwa 16.000 Opel-Beschäftigten an den Opel-Standorten in Rüsselsheim, Kaiserlautern und Eisenach. Die Vertrauensleute der IG Metall, ein informelles Gremium aus Opel-Beschäftigten aller Unternehmensbereiche, geben sich alarmiert. „Diese Schrumpfungsstrategie für das Stammwerk werden wir nicht akzeptieren“, heißt es in einem Schreiben an ihre Kollegen.



Das bislang vergebliche Drängen der Gewerkschaft auf konkrete PSA-Pläne samt Investitionszusagen schwebte auch über einer Betriebsversammlung am Dienstag. „Bisher wissen wir wenig bis nichts“, hieß es. Der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug verwies Teilnehmern zufolge auf nach wie vor fehlende Zusagen aus der PSA-Zentrale in Paris. Er soll gewarnt haben, dadurch seien Tausende Stellen gefährdet.