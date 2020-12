Machtkampf an der Spitze VW-Aufsichtsrat nimmt neuen Anlauf für Einigung

Im Machtkampf bei Volkswagen will der Aufsichtsrat Insidern zufolge kommende Woche einen neuen Versuch zur Beilegung der Personalquerelen an der Konzernspitze unternehmen. Das Kontrollgremium solle am nächsten Donnerstag erneut tagen, sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein weiterer Insider bestätigte dies. Das Gremium werde sich voraussichtlich an dem Tag treffen. Man strebe eine Lösung vor Weihnachten an. Volkswagen wollte sich nicht äußern. Bei einem vorgezogenen Treffen am Mittwochabend hatten die Aufsichtsräte keine Beschlüsse gefasst. Ein Sprecher hatte im Anschluss mitgeteilt, die Gespräche zwischen allen Beteiligten liefen konstruktiv weiter.