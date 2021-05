„Mobile Drive“ Opel-Mutter Stellantis verbündet sich mit Apple-Zulieferer Foxconn

Der Autobauer Stellantis und der langjährige Apple-Zulieferer Foxconn verbünden sich für die Entwicklung von digitalen Cockpits und Mobilitätsdiensten. Die beiden Unternehmen kündigten am Dienstag die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Namen „Mobile Drive“ an, das seinen Sitz in den Niederlanden haben wird. Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung von Hardware und Software für die Vernetzung von Fahrzeugen. Mobile Drive solle sich an Ausschreibungen beteiligen und neben Stellantis auch andere Autohersteller beliefern.