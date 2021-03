Neuer Opel-Mutterkonzern Stellantis: Die Zahlen des neuen Autokonzerns sind gut, aber...

Zwar hat der neue Konzernchef Carlos Tavares versprochen, nach der Fusion ohne die Schließung von Werken auskommen zu wollen. Doch Überkapazitäten lassen sich nicht wegdiskutieren. So verwies schon Lohscheller vor den Mitarbeitern von Opel darauf, dass etwa Fiat riesengroße Werke in der Türkei oder Polen habe. Man müsse jetzt die Marke Opel schützen. Opel müsse es schaffen, „Arbeit aus dem Konzern zu uns zu holen“, soll er seinen Leuten gesagt haben. Man lebe in einem großen Konzern, wo viele Parteien schon heute versuchten, Investitionen und Arbeit an die eigenen Standorte zu holen. Opel sei da intern „in einem großen Wettbewerb“.



So steht derzeit bereits die Zukunft des britischen Vauxhall-Werks Ellesmere Port in den Sternen. Man erwarte dazu bindende Zusagen der britischen Regierung, hieß es zuletzt. In dem Werk im Nordosten Englands sollte nach früheren Plänen das Modell Astra der zu Stellantis gehörenden Schwestermarken Opel und Vauxhall gebaut werden. Nun steht zur Debatte, ob der Konzern die Unterstützung der Regierung bekommt, um dort womöglich sogar E-Autos zu bauen. Doch auch eine Schließung des Werkes scheint nach dem Brexit denkbar.