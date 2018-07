Opel-Chef Lohscheller hält zwar dagegen: „Unser Engineering ist und bleibt Kern von Opel. Alle künftigen Opel-Modelle werden hier in Rüsselsheim entwickelt. Zudem übernehmen wir zahlreiche wichtige Aufgaben für die gesamte Groupe PSA“, sagte er. Ein Sprecher nannte als Beispiele etwa die Verantwortung für die Brennstoffzelle oder die Entwicklung für den US-Markt. Und doch wird man den Eindruck nicht los, dass die Opelaner eher Zukunftsthemen zugeschanzt bekommen, aus denen etwas werden kann – oder aber auch nicht. So gilt etwa der Einstieg in den US-Markt als teuer. Er dürfte daher in weiter Ferne liegen, weil Opel näherliegende Themen hat. Und auf die Brennstoffzelle setzt derzeit kaum ein Autobauer wirklich.