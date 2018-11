Nissan-Renault-Topmanager Mitsubishi feuert Verwaltungsratschef Ghosn

Dieses Amt werde Mitsubishi-Chef Osamu Masuko vorübergehend übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Ghosn hatte Mitsubishi vor zwei Jahren in die schon länger bestehende Allianz von Renault und Nissan aufgenommen.



Die japanischen Behörden nahmen Ghosn vor einer Woche fest, da dieser nach einem Untersuchungsbericht von Nissan Firmengelder für private Zwecke veruntreut und seine Einkünfte um rund die Hälfte zu niedrig angegeben haben soll.



Der Verwaltungsrat von Nissan stimmte bereits vergangene Woche dafür, ihn als Vorsitzenden dieses Gremiums abzusetzen. Nissan strebt eine Veränderung der Führungsstrukturen innerhalb der Allianz mit dem französischen Partner Renault an. Es habe eine zu große „Konzentration an Macht“ in der Person Ghosn gegeben, sagte Nissan-Vorstandschef Hiroto Saikawa vor Beschäftigten, wie ein Sprecher am Montag auf Anfrage erklärte. Ghosn war am 19. November in Tokio festgenommen worden, weil er gegen japanische Börsenauflagen verstoßen haben soll. Am vergangenen Donnerstag wurde er von Nissan als Verwaltungsratschef entlassen. Bei Renault fungiert Ghosn jedoch vorerst weiter als Vorstandschef.