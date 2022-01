Pläne für Elektromobilität Kann Sony Auto?

Doch Konzernchef Yoshida ist keineswegs ein Hasardeur, der die Zukunft von Sony aufs Spiel setzen würde. Schließlich hatte der kostenbewusste 62-Jährige bei der Sanierung der Gruppe als damaliger Finanzvorstand die wichtigsten Fäden gezogen. Seine Überlegungen zielen vielmehr auf ein Geschäftsmodell, das die eigene Kapitaldecke nicht stark belastet. Aus diesem Grund sucht Sony offenbar einen Kooperationspartner, der sich an der neuen Mobilitätstochter finanziell beteiligt. „Wir haben gute Erfahrungen mit Joint Ventures in unseren Geschäften mit Musik und Lebensversicherungen gemacht“, erläuterte Yoshida am Rande der CES in Las Vegas. Eine Option besteht darin, den jetzigen Produktionspartner Magna Steyr an Bord zu holen. Plattform und Chassis des „Vision-S“ stammen aus einer Fabrik des kanadischen Autozulieferers im österreichischen Graz. Auch Foxconn aus Taiwan positioniert sich gerade als Auftragsfertiger von Elektroautos für Branchenneulinge wie Sony.