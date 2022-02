Porsche-IPO Volkswagen bereitet Börsengang von Porsche vor

Kaum etwas elektrisiert Auto-Analysten und Investmentbanker in Deutschland so wie ein möglicher Börsengang von Porsche. Dass Volkswagen diesen Schritt zumindest erwägt, pfiffen die Spatzen schon seit geraumer Zeit von den Dächern. Hinweise, ob es dazu kommt, wurden im März erwartet. Dann legen der Wolfsburger Konzern, die Sportwagentochter Porsche AG und der Haupteigner Porsche SE ihre Bilanzen vor. Nun ging es aber doch schneller und es ist nun offiziell: Volkswagen bereitet einen Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG vor. Man befinde sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE, teilte der Wolfsburger Konzern am Dienstag mit. Es sei bereits über eine Eckpunktevereinbarung verhandelt worden, die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines Börsengangs bilden solle. Eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen worden.