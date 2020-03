Porsche Taycan „Kein E-Auto fährt schneller, keines lädt schneller“

Solche Modelle, etwa der e-tron von Audi oder der EQC von Daimler, sind bei vielen technischen Eigenschaften Tesla nicht gewachsen. Sieht es beim Taycan besser aus?

Über Modelle anderer Hersteller will ich nicht reden. Ich kann nur für Porsche sprechen. Für den Taycan gilt: Er ist völlig neu entwickelt. Wir mussten also keine Kompromisse machen, weil wir eine bestehende Architektur verwenden mussten. So konnten wir beispielsweise erst die Position der Hunderte Kilogramm schweren Batterie festlegen und dann den Rest darum herum entwickeln. Das garantiert eine optimale Straßenlage. Bei einer vorhandenen Architektur muss man die Batterie da einbauen, wo gerade Platz ist. Das ist weder von den Fahreigenschaften noch von der Unfallsicherheit oder den Produktionskosten her optimal. Wegen der idealen Lage der Batterie im Unterboden ist unser Taycan nahezu so agil wie unsere zweitürigen Sportwagen mit Benzinmotor – obwohl er ein Viertürer ist und über 500 Kilogramm mehr wiegt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt zahlreiche Kompromisse, wenn man eine bestehende Architektur aus der Verbrenner-Welt nimmt.