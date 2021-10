Quartalszahlen Daimler steigert Gewinn trotz Absatzeinbruch

Experten hatten die Zahlen für das dritte Quartal in den vergangenen Tagen als Prüfstein für Daimler bezeichnet. Die Börse sah ihn am Freitag offenbar als bestanden an: Am Vormittag gehörte die Daimler-Aktie zu den Gewinnern im Dax.



