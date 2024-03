Restwerte von E-Autos „Dann ist die Marge im Gebrauchtwagenmarkt nicht nur gering – die ist weg“

In Folge stoßen die Firmen E-Autos ab. Über Verleih und Leasing werden aber auch potenzielle Käufer ans E-Auto herangeführt – der Vorgang schadet also dem Hochlauf der E-Mobilität.

Ja, das ist eine ungünstige Situation. Gewerbliche Kunden spielen generell eine tragende Rolle beim Markthochlauf. Knapp zwei Drittel der Neuwagen werden von gewerblichen Kunden gekauft. Die gehen dann wieder in den Gebrauchtwagenhandel über und führen zu günstigeren Preisen. Dieser Prozess ist hoch relevant, um breitere Käuferschichten an E-Autos heranzuführen, um die Preise attraktiver zu machen. Die Frage ist nun: Wer ist bereit, das Restwertrisiko der Flotten längerfristig zu übernehmen? Ich glaube, das muss in dieser Übergangsphase der Autobauer selbst sein. Sonst gerät der Markthochlauf ins Stocken, weil sonst viele Unternehmen das Restwertrisiko für einen großen Fuhrpark einfach nicht tragen können. Wenn eine Mietwagenfirma 1000 Fahrzeuge im Jahr kauft und ein Restwertrisiko zusätzlich von 5000 Euro pro Auto hat, kann man ausrechnen, was das bedeutet. Das machen die Unternehmen nicht mit.