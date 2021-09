Schaeffler „Man muss ehrlich sein: Wir hätten früher daran denken können“

Schaeffler befindet sich mit seinem Hauptsitz im mittelfränkischen Herzogenaurach in einer der Regionen Deutschlands, die von der Transformation in Richtung Elektroauto wirtschaftlich am stärksten getroffen wird. Nach Informationen der WirtschaftsWoche planen Unternehmen der Region Mittelfranken, Gelder aus dem Hilfsfonds der Bundesregierung für die Transformation in der Autoindustrie („Zukunftsfonds“) zu beantragen. In rund zwanzig weiteren Regionen Deutschlands ist das ebenfalls geplant. In der nördlich von Herzogenaurach gelegenen Region Bamberg hängen nach Angaben der IG Metall mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in der Autoindustrie am Verbrenner – ein Spitzenwert in Deutschland.



