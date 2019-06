ShareNow-Chef „Ich hatte keine Angst vor der Fusion von Car2go und DriveNow“

Wird ShareNow bald also auch Fahrräder, E-Mofas oder Tretroller verleihen?

Natürlich ist es vernünftig, solche Verkehrsmittel anzubieten, wir gucken uns das an. Allerdings kennen wir die Probleme vieler Städte mit den Anbietern, die den Markt mit ihren Fahrzeugen oftmals fluten. Wenn wir so einen Service auch anbieten wollen, dann nur in Zusammenarbeit mit den Städten. Außerdem ist ja auch eine Kooperation mit den anderen Wettbewerbern möglich. Wir müssen nicht alles selber machen.