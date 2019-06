Sparprogramm unter Källenius Daimler-Betriebsrat erwartet „zwei bis drei schwierige Jahre“

Wahr ist aber auch, dass Zetsche seinem Nachfolger neben dem Dieselskandal auch bei Daimler viele Altlasten hinterlassen hat: Schon 2018 brach das Konzernergebnis um fast ein Drittel ein. In den ersten vier Monaten 2019 setzte sich der Verfall fort: Der Absatz bei Mercedes sank um 5,6 Prozent, der Vorsprung von Mercedes auf die Wettbewerber schmilzt. Und zur allgemein schwächelnden Konjunktur kommen hausgemachte Probleme. So konnte Daimler auch deswegen weniger Autos verkaufen, weil Fahrzeuge nicht so schnell wie nötig auf den neuen Standard WLTP zertifiziert werden konnten. Das führte zu Lieferengpässen und Problemen mit Lieferanten.