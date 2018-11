Verhaftung von CEO Ghosn Frankreich fordert kommissarische Führung für Renault

Ghosn war am Montag wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Börsenauflagen verhaftet worden. Internen Ermittlungen zufolge sollen Ghosn und ein weiterer Manager ihre Geldbezüge in offiziellen Berichten an die japanische Börse falsch dargestellt und in Ghosns Fall zu niedrig beziffert haben. Medien hatten berichtet, Ghosn habe seit 2011 über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 5 Milliarden Yen (rund 40 Millionen Euro) Einkommen zu wenig angegeben. Japanische Behörden verhafteten den 64-Jährigen am Montag, am Donnerstag will der Nissan-Verwaltungsrat Ghosn feuern.