Verkehrswende E-Auto-Flotte wächst schneller als das Ladenetz

In dieser Rechnung ist noch nicht der potenzielle Beitrag der in der Außenhaut integrierten PV-Anlage mit eingerechnet. Insgesamt 5 Quadratmeter gekrümmter Solarzellenfelder wurden in die Karosserie integriert. Ist der Lightyear an einem sonnigen Tag unterwegs, kann das bordeigene Kraftwerk Strom für bis zu 70 weitere Kilometer einspeisen. Übers Jahr gerechnet soll der Solarertrag für eine Fahrleistung von 11.000 Kilometer reichen.

Abhängig natürlich vom Fahrprofil bietet der Lightyear in den Sommermonaten damit das Potenzial, den Strom für die täglichen Fahrten über Monate hinweg autark zu produzieren. Der Nutzer wird also möglicherweise über ein halbes Jahr lang keine Zapfsäule ansteuern müssen.

Bild: Presse