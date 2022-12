Verkehrswende Haben Auto-Start-Ups eine Zukunft?

Wie schon vor drei Jahren soll die Community in die Bresche springen und die überlebensnotwendige Finanzspritze bereitstellen. In einem Aufruf, der sich im Detail sehr spannend liest (man beachte den Gebrauch des Verbs „wagen“), wenden sich die beiden Start-up-Gründer an die Sion-Fans. „Viele Investor:innen raten uns dazu, dass wir uns auf unser weniger kapitalintensives B2B-Solargeschäft, das bereits Umsätze generiert, konzentrieren und das Sion-Programm aufgeben sollten. Wir verstehen die Marktsituation und wären bereit, unser Geschäftsmodell im Interesse des langfristigen Unternehmenserfolgs zu restrukturieren. Bevor wir es jedoch wagen, die Sion-Entwicklung einzustellen, wollen wir unserer Community von über 21.000 Sion-Reservierern eine letzte Chance geben, das Sion-Programm am Leben zu halten und unsere Finanzierungslücke teilweise zu schließen.“