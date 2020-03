Webasto nach Corona-Vorfällen „Der Krisenstab muss einen kühlen Kopf bewahren“

Sie haben die Konzernzentrale einen Tag, nachdem der erste Mitarbeiter mit der Lungenkrankheit Covid-19 diagnostiziert wurde, geschlossen. Wie wichtig ist in so einem Fall Schnelligkeit?

Wir haben in dieser Zeit gelernt, wie wichtig der enge geschäftsbereichs- und regionenübergreifende Austausch mit kurzen Entscheidungswegen in so einem Fall ist. Das Know-how und die Erfahrung, die Webasto im Projektmanagement hat, waren dafür sehr wertvoll. Ich durfte in diesen Wochen wieder einmal erfahren, wie großartig das Engagement und der Zusammenhalt bei Webasto sind.