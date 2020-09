Zulieferer Mahle will zwei Werke in Deutschland schließen

Der Vize-Chef des Gesamtbetriebsrats, Dieter Kiesling, kritisierte das Vorgehen des Managements scharf. „In den letzten Jahren wurden Anpassungen hinsichtlich der Transformation verschlafen“ sagte er. Nun werde die Corona-Krise vorgeschoben, um Abbau und Verlagerungen zu rechtfertigen.



Mahle stellt herkömmliche Motorkomponenten wie Kolben, aber auch Filter und Pumpen für den Verbrennungsmotor her. Zunehmend setzt das Unternehmen auch auf Teile für Elektroautos. Die Abhängigkeit vom klassischen Verbrennungsmotor hatte Mahle wie andere Zulieferer auch in den vergangenen Jahren verringert.



