Automanager: Frau von Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn fordert Hilfe von Trump

Carole Ghosn gab in dem Interview an, mit ihrem Mann seit dem 4. April nicht mehr gesprochen zu haben. An diesem Datum wurde Carlos Ghosn erneut verhaftet. Drei Wochen später wurde er gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Eine der Bedingungen für die Haftentlassung sei gewesen, dass ihr Mann nicht mit ihr sprechen dürfe, sagte Carole Ghosn. „Was ich unmenschlich finde.“