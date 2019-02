App Yunar Das Digitalexperiment der Deutschen Bank

Exklusiv

von Cornelius Welp 22. Februar 2019

Die Deutsche Bank will mit ihrem „Digital-Ventures“-Segment mit hippen Fintechs konkurrieren. Bild: dpa Bild:

Mit der App Yunar verfolgt das Institut revolutionäre Ansprüche. Mit ihr will sie zeigen, wie Banking in Zukunft läuft - und sich fit machen für den Wettbewerb mit Google, Apple und Co.