Auswertung Welche Banken noch am kostenlosen Girokonto festhalten

In Zeiten der Niedrigzinsen sind kostenlose Girokonten selten geworden. Was aber nicht heißt, dass sie von einigen Kreditinstituten nicht doch noch angeboten werden. Das Angebot ist lediglich rarer geworden und die Modelle sind häufig gleich an mehrere Voraussetzungen gebunden. Doch die Suche nach dem kostenlosen Girokonto lohnt sich – wenn es denn zugleich auch ein sicheres Konto ist.