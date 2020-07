Boekhout, Orlopp, Ermisch? Diese Chancen haben Zielkes potenzielle Nachfolger

Die auch immer wieder als mögliche Nachfolgerin genannte Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp habe den Kreisen zufolge dagegen nur wenig Chancen. Sie war zwar lange Jahre Partnerin der Unternehmensberatung McKinsey, allerdings verfügt sie nicht über so viel Erfahrung in Führungspositionen bei Banken wie Boekhout. „Der Chefposten käme für sie zu früh“, heißt es.



Der langjährige Commerzbank-Chef Martin Zielke hatte am Freitagabend überraschend seinen Rücktritt angekündigt – ebenso wie Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann. Zuvor hatte der Commerzbank-Großinvestor Cerberus Druck auf die Bank ausgeübt, vor allem die Kosten stärker zu senken, nachdem Zielke aus Cerberus-Sicht mit seiner Strategie gescheitert war. Der US-amerikanische Finanzinvestor Cerberus war 2017 bei der Commerzbank eingestiegen und hält mehr als fünf Prozent der Aktien.