Deutsche Bank Großaktionäre fordern Einschnitte im Investmentbanking

Vier der zehn größten Anteilseigner der Deutschen Bank haben einem Zeitungsbericht zufolge Einschnitte beim Investmentbanking gefordert. Vor allem die Sparte des Geldinstituts in den USA stünde im Visier der Investoren, berichtete die „Financial Times“ am Donnerstag ohne genauere Angabe von Quellen. Mindestens vier Mitglieder des Aufsichtsrates teilten diese Meinung, hieß es in dem Bericht.