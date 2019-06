Filialnetz ausgedünnt Immer weniger Bank-Filialen in Europa

05. Juni 2019

Ende 2018 gab es den EZB-Daten zufolge hierzulande noch annähernd 27.900 Bankfilialen – das sind rund 2100 weniger als ein Jahr zuvor. Bild: imago images Bild:

Die Bank-Filialen in Europa sterben. Das belegen aktuelle Zahlen der Europäischen Zentralbank. Überall in der EU wird das Filialnetz immer dünner. Auch in Deutschland ist das längst keine neue Entwicklung mehr.