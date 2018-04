NordLB kehrt in Gewinnzone zurück - Kapitalquote soll steigen

Nach einem Rekordverlust 2016 ist die NordLB im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Vorsteuerergebnis lag bei 195 Millionen Euro, nach einem Minus von zuvor 1,9 Milliarden Euro, wie die Landesbank am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Bank sei wieder profitabel, habe ihre Kapitalquoten erhöht und das Schiffsportfolio schneller abgebaut als geplant, sagte Konzernchef Thomas Bürkle auf der Bilanz-Pressekonferenz. Die harte Kernkapitalquote sei Ende 2017 auf 12,2 (VJ: 11,3) Prozent gestiegen. Ziel sei es, diesen Wert auf mindestens 13 Prozent zu erhöhen.