Renditen der Bankenbranche: Sparkassen schlagen Deutsche Bank

Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Banken haben in den vergangenen Jahren eine „Gesundung ihrer Geschäftsmodelle und Bilanzen erzielt“, so ein Ergebnis einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Vergleichsweise am fittesten sind demnach die Sparkassen und Genossenschaften, die in den vergangenen Jahren auf ihr Kapital eine Rendite von im Durchschnitt zehn Prozent erzielt haben (sogenannter Return on Equity/RoE). Zwergenhafte Renditen erzielen dagegen die Privatbanken hierzulande: Der Return on Equity lag laut McKinsey in den vergangenen Jahren bei nicht einmal mehr einem Prozent.