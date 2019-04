Von Trump verklagt Der schwierigste Kunde der Deutschen Bank

Dabei fing in den Neunziger Jahren alles so rosig an. Schon damals bestanden Geschäftsbeziehungen zwischen Trump und der Deutschen Bank. Für beide schien es so, als seien diese eine Win-win-Situation. Für Trump, weil sich große US-Banken wie Goldman Sachs oder die Bank of America bereits damals gegen ihn stellten. Nach mehreren Pleiten wollten sie dem Immobilienunternehmer keinen Kredit mehr gewähren. Zum Glück für Trump viel seine persönliche Kreditklemme genau in die Sturm und Drang-Zeit der Deutschen Bank an der Wall Street. Ende der Neunziger übernimmt die Bank die amerikanische Investmentbank Bankers Trust. Unter dem Motto "Let's go global" wollte die Deutsche Bank in den Reihen der Wall Street-Institute eine gewichtige Rolle spielen. Deshalb kam ihr der kreditsuchende Trump gerade recht.