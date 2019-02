Schwarzgeld-Skandal der Danske Bank Anwalt erwartet „extrem hohe Strafe“ für Deutsche Bank

Die in den Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank verwickelte Deutsche Bank müsse mit einer „extrem hohen Strafsumme“ rechnen. Das sagte Stephen Kohn, der US-Anwalt von Danske-Bank-Whistleblower Howard Wilkinson, der WirtschaftsWoche. Kohns Kanzlei ist darauf spezialisiert, US-Regierungsermittlern Aussagen und Beweise von Whistleblowern so aufzubereiten, dass sie für Verurteilungen in den USA ausreichen. Im Steuerverfahren gegen die Schweizer Großbank UBS hatte er 2009 den Whistleblower Bradley Birkenfeld vertreten und US-Regierungsstellen unterstützt. Der Fall kostete die UBS 780 Millionen Dollar und führte zum Ende des Schweizer Bankgeheimnisses.