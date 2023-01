Sprengungen von Geldautomaten Warum sind dänische Banken sicherer als deutsche?

Knapp 55.000 Bankautomaten gab es 2021 in Deutschland. Das ist weitaus mehr als in den Niederlanden. Dort konnte zum gleichen Zeitpunkt an nur 836 Automaten Geld abgehoben werden. In Dänemark sind es etwa 2000. Eine größere Anzahl an Bankautomaten bietet den Kriminellen mehrere Möglichkeiten zuzuschlagen. „Darüber hinaus spielt – ganz anders als in Deutschland – Bargeld in Dänemark so gut wie keine Rolle mehr. Entsprechend konnten auch die dortigen Kreditinstitute ihr Bargeldangebot anpassen und damit Tatanreize senken“, erklärt die Deutsche Kreditwirtschaft auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Dementsprechend sei die Situation der Nachbarländer nicht zu vergleichen. Zudem sind auch auch die Bauart und die Standortwahl in den Ländern verschieden.