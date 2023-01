Milliarden-Skandal vor Gericht Diese Fragen entscheiden den Wirecard-Prozess

Bellenhaus hingegen bemüht sich um das Auftreten eines nüchternen Bankers. Kommt im Anzug mit Krawatte zu den Sitzungen, spricht in der Finanzsprache. Doch wie dünn sein Nervenkostüm ist, wurde schon am dritten Verhandlungstag klar, als er plötzlich Braun und von Erffa persönlich ansprach:



„Was ihr beide überseht: Die Geschichte hat uns eng verbunden“, wetterte er. „Ich kenne eure Handlungsweisen und Strategien und diesmal sitzt ein echter Insider mit am Tisch, der jede eurer zahlreichen Halbwahrheiten bis ins kleinste Detail deuten und auseinanderbauen kann.“ Vor allem seine Enttäuschung über von Erffa machte er deutlich: Er habe ihm auch nach seiner Verhaftung noch genug Zeit gelassen, sich seiner Verantwortung selbst zu stellen. Denn von Erffa sei „ohne jeden Zweifel die Person mit dem größten Detailwissen“. „Manchmal muss man eben seinen Mann stehen und auch sagen, was war. Das lag aber gerade bei dir, Stephan, noch nie in deinem Wesen“.