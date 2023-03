Übernahme First Citizens kauft Silicon Valley Bank

Das Interesse an einer Übernahme hat einige Beobachter verblüfft, die bezweifelten, dass First Citizens das nötige Kleingeld hat, um die zweitgrößte von der FDIC unterstützte Bankenpleite in der Geschichte der USA zu übernehmen. First Citizens mit Sitz in Raleigh, North Carolina, war nach Angaben der Federal Reserve Ende 2022 die 30. größte Geschäftsbank in den USA.