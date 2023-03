USA blicken auf Credit Suisse „Es wird Nachbeben geben“

Doch dann kam der Mittwoch – und mit ihm der Kursabsturz bei der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS). Plötzlich kehrte auch an die US-Börsen die Unsicherheit zurück. Und die Aktien zahlreicher Kreditinstitute gingen auf Talfahrt. Erst nachdem die Schweizer Nationalbank mitteilte, den Zürchern bei Bedarf Liquidität zur Verfügung zu stellen, beruhigte sich die Situation etwas. In der Wall Street stieg sogar der Kurs der CS wieder leicht an.



Lesen Sie auch: Die Credit Suisse taumelt – und dieser Deutsch-Schweizer soll sie retten



Trotzdem: Die erneute Verunsicherung im Bankensektor ruft auch die US-Politik auf den Plan. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, überprüft das US-Finanzministerium derzeit, wie groß das Risiko für den US-Bankensektor durch die Situation bei der Credit Suisse ausfällt. Demnach arbeiten Vertreter des Finanzministeriums in dieser Frage „eng mit der Federal Reserve und den europäischen Aufsichtsbehörden zusammen“, heißt es. Eine offizielle Stellungnahme der Zentralbank oder des Finanzministeriums gab es bisher nicht.