Viel Restrukturierungserfahrung Hans-Jörg Vetter leitet künftig Commerzbank-Aufsichtsrat

Vetter war von 2009 bis 2016 Chef der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und schon einmal im Gespräch für die Aufsichtsratsspitze der Commerzbank. 2016 fiel die Wahl aber auf Schmittmann, der am Montag abtrat. Vetter hat viel Restrukturierungserfahrung bei der LBBW gesammelt, die in der Finanzkrise ab 2007 in Schieflage geraten war. Zudem sanierte er die frühere Bankgesellschaft Berlin, die sich mit Immobilienengagements verhoben hatte.



Den Vertrag mit Zielke wird die Bank spätestens zum 31. Dezember 2020 vorzeitig auflösen. Die Führungskrise trifft die Commerzbank mitten in der Debatte um eine neue Strategie. Auf dem Tisch liegen nun dem Vernehmen nach Pläne, Stellenabbau und Filialschließungen deutlich zu verschärfen, um den MDax-Konzern profitabler zu machen. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt vor dem Aus gerettet und ist mit 15,6 Prozent weiterhin größter Aktionär der Commerzbank, vor Cerberus mit gut fünf Prozent.



