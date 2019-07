Vorstandsumbau & Sanierungsprogramm Die verspätete Heimkehr der Deutschen Bank

Die Manager stehen für den Versuch einer späten Heimkehr. Die Bank soll ein Finanzbegleiter für deutsche Privatkunden, europäische Unternehmen und globale Superreiche werden. Ganz besonders in den Fokus nimmt sie die großen Unternehmen.



Ob sie das aus der Misere holt, ist alles andere als sicher. In all diesen Segmenten ist der Wettbewerb gerade auf dem Heimatmarkt gewaltig, die Rahmenbedingungen sind alles andere als günstig und werden in nächster Zeit eher schlechter als besser. Wer Erfolg vor allem an Sparzielen misst, droht zudem die Zukunft aus dem Auge zu verlieren.



Das wäre fatal. Denn in kaum einer anderen Branche sind die technologischen Umbrüche so gewaltig wie bei den Banken. Dem will Sewing mit der Personalie Leukert offenbar begegnen. Mit von Jahren des Niedergangs ermattetem Personal lässt sich der Aufbruch aber nur schwer gestalten. Dass einige in der Bank hinter dem Programm vor allem die Handschrift des an ihr beteiligten Investors Cerberus erkennen wollen, stärkt das Vertrauen nicht.