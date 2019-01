Doch wie das in Sri Lanka so ist: Die Vermieterin verlangt sechs Monatsmieten als Kaution. Das haut rein. Also hatte ich mich entschlossen, meinem Freund das fehlende Geld für die Kaution von Deutschland aus zu transferieren. Knapp 400 Euro. Aber wie?



Im Internet googelte ich nach dem modernen Angebot eines innovativen Fintech-Start-ups, das mit unschlagbaren Preisen die Welt der internationalen Geldtransfers revolutioniert hatte. Naja, die ersten Treffer waren alles Anzeigen. Selbst die Top-Ten-Listen waren Anzeigen. Wenn das schon so losgeht...



Das Blöde in meinem Fall war: Mein Kumpel aus Colombo hat, wie er sagt, keine international erreichbare Kontoverbindung. Das sei in seinem Land oft so. Ich müsse ihm das Geld irgendwie so rüber senden, dass er es in bar abholen kann. Er wisse nur von Filialen von Moneygram und Western Union.