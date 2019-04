Airline verspricht Besserung Hoher Verlust bei der Lufthansa

Als Konsequenz wird das Angebot von Eurowings nach dem starken Ausbau 2018 im Sommer dieses Jahres nicht mehr erhöht, nachdem ursprünglich noch ein Zuwachs von zwei Prozent geplant war. Alle Lufthansa Airlines zusammen bieten damit nach wie vor knapp zwei Prozent mehr Flüge an als im Vorjahr. Damit drosselt der Dax-Konzern das Wachstum stärker als andere Fluggesellschaften, um den Preisdruck zu lindern. Für den Markt in Europa erwartet die Lufthansa vier Prozent mehr Angebot nach neun Prozent im Schlussquartal 2018.



Kaum Kostenentlastung erwartet Europas größte Airline-Gruppe unterdessen beim Aufwand für Flugausfälle und -verspätungen. Diese waren im vergangenen Jahr wegen Engpässen in der Infrastruktur und Übergangsproblemen bei Eurowings nach der Übernahme eines Air-Berlin-Teils um 70 Prozent auf 518 Millionen Euro gestiegen. Nachdem jetzt die Osterreisewelle reibungsloser lief als im Vorjahr sei zwar zu hoffen, dass es weniger Störungen als 2018 gebe, erklärte ein Sprecher. Doch investierte die Lufthansa in mehr Reserveflugzeuge und Personal, um die Abläufe zu verbessern. „Wenn man diese Kosten mit einbezieht, gehen wir nicht von einem wesentlichen Fortschritt gegenüber 2018 aus“, ergänzte er.