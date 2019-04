CO2-Kompensation So erleichtern Airlines das Klima-Gewissen

Lufthansa kooperiert mit Myclimate



Lufthansa bietet in Kooperation mit der Schweizer Non-Profit-Organisation Myclimate eine CO2-Kompensation an. In Form einer freiwilligen Spende können Passagiere den CO2-Ausstoß ihres Fluges kompensieren. Die NGO berechnet über ein Formular einen unverbindlichen Vorschlag, wie viel Lufthansa-Passagiere für ihren Flug als Kompensation zahlen sollen. Wie hoch der freiwillige Beitrag letztlich ist, entscheiden die Passagiere selbst. Für einen Flug von Frankfurt nach London wird beispielsweise eine CO2-Kompensation von zwei Euro empfohlen.



„Die Kompensation der CO2-Emissionen erfolgt in den hochwertigen zertifizierten globalen Klimaschutzprojekten von Myclimate, die höchste Standards erfüllen und neben der Reduktion von Treibhausgasen in der Projektregion auch zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen“, heißt es bei der Lufthansa. Den Kunden garantiert Myclimate, dass durch die Kompensationsspendengelder spätestens innerhalb von zwei Jahren Klimaschutzprojekte realisiert werden. Von Myclimate geförderte Projekte gibt es weltweit. Viele konzentrieren sich auf die Schweiz, Afrika und Mittel- und Südamerika.